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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından TSE-ISO-EN Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki 2022 yılı ikinci iç tetkik toplantısı ve sertifika törenine Başkan Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Toplantıda konuşan Yalçın, kurumsallaşmanın başında Türk Standartları Enstitüsü olduğunu belirterek, TSE’nin bazı kurallarına uymanın diğer kurumlarla, şehirlerle, devletlerle aynı dili konuşmak anlamına geldiğini kaydetti.

Kalite Yönetim Sistemi sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya da toplantıda iç tetkik hakkında bilgi verdi.

Çetinkaya, "Belediyemizde her yılın sonunda iç tetkikler yapılmaktadır. Bir hafta boyunca iç tetkikle birimlerin işleyişi kontrol edilecek. Bu toplantıda ayrıca TSE Genel Müdürlüğünce belediyemizdeki 40 çalışana eğitim verilmesinin ardından tetkikçi sertifikaları verilecek. Kalite hedefleri erişim düzeyi, risk ve fırsatlara erişim düzeyleri kontrol edilecek. Risklerin önleyici faaliyetlerdeki başarı düzeyi ölçülecek.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, toplantının sonunda yıl içinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personele tetkikçi belgesi verdi.



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