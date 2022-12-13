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KAYSERİ (AA) - Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2022 yılı sonuçlarına göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 86. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre,1050 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ERÜ, bu yıl 13 sıra yükseldi.

ERÜ, Avrupa üniversiteleri arasında 33, Türkiye üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 82 üniversite içerisinde 2. sırada yer aldı.

Sıralamada ERÜ, 2022 yılı toplam puanını 7775'den 8260'a yükseltirken, yapı ve altyapı kategorisinde 1225'den 1325'e, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1400'den 1535'e, atık kategorisinde 1350'den 1425'e, ulaşım kategorisinde ise 1425'ten 1600'a yükseltti.

ERÜ, öğrencilerine ve mensuplarına nezih ve yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaların iyileştirilerek yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda 2023 yılında ERÜ kampüs ve ERÜ Teknopark'da ayrı ayrı olmak üzere güneş enerji santralı (GES) kurulumu planlanıyor.

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