Melikgazi'de ULAKBEL'i 150 bin kişi kullanıyor

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi personeline, kurum iletişim ve talep yönetim sistemi ULAKBEL ile coğrafi bilgi sistemi başta olmak üzere Araştırma Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılımlar hakkında bilgi verildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını, hizmet ederken vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

İletişim ve talep yönetim sistemini kullananların sayısının 150 bine ulaştığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam çağrı sayısı 450 bin, toplam iş sayısı 700 bin oldu. Yaz döneminde 4 bin vatandaşımızın katıldığı anket sonucuna göre memnuniyet yüzde 80 olarak belirlendi. Talep sistemimiz artık sistemler arası akıllı sonuç üretecek. Melikgazi dijital talep asistanı çalışmaları başladı. Bu sayede vatandaşlarımız 7/24 talep iletip borç bilgisi, çöp toplama saatleri ve belediye işlemlerinin durumları gibi bilgileri herhangi bir sistem kullanmadan Whatsapp üzerinden alabilecekler. Sorunlara hızlı çözüm için tematik talep haritaları geliştirildi."





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