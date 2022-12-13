Kayseri'de iş yerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce, ruhsatsız tabanca sattığı ilerisi sürülen Ö.F.D'ye ait Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeğiyle yapılan aramada, el yapımı tabanca, biri namlusu değiştirilmiş 4 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 2 av tüfeği dipçiği, 3 mermi, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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