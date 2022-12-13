Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile AGÜ arasında eğitim protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) arasında eğitim protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Kampüsü'ndeki rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törene, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, AGÜ Gençlik Fabrikası Koordinatörü öğretim görevlisi Bora Akince, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz ile Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç katıldı.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında imzalanan protokol ile hükümlü, tutuklu, anneleriyle beraber kalan 0-6 yaş çocuklar, hükümlü ve tutuklu 13-18 yaş arası çocuklar ile ceza infaz kurumu personeline eğitim verilecek.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu 13-18 yaş arası çocuklara ayrıca tiyatro, şiir, oyun atölyeleri, kodlama ile 3D yazıcı eğitimi de verilecek.

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