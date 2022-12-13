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Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini silahla vuran sanık hakim karşısında

AA

Kayseri'de oğlunu öldüren kişinin ağabeyini silahla vuran sanık hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin uzun namlulu tüfekle öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar B.B, A.Y, M.Y. ve Y.E.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Sanık B.B'nin savunmasında, pişman olduğunu belirttiği, diğer 3 sanığın ise suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, 4 Eylül'de husumetlisi H.K (25) ile karşılaşan B.B, otomobilinden inerek uzun namlulu silahla ateş ettiği H.K'yi öldürmüştü. Olayın ardından silahıyla polise teslim olan B.B. ile kendisine yardım ettikleri iddiasıyla A.Y, M.Y. ve Y.E.B. tutuklanmıştı.

Ölen H.K'nin, 17 Ağustos'ta B.B'nin oğlu Y.E.B'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.K'nin ağabeyi olduğu öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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