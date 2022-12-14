Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir motosiklet ile 3 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, M.A'nın kullandığı 38 AA 604 plakalı otomobil ve Ş.İ. idaresindeki 38 BS 435 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 38 FB 148 plakalı otomobil ve U.D. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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