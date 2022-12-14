Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu'nun kurulması için çalışmalara hız verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu'nun kurulması çalışmalarına hız verildi.



OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyet, OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti.



Ziyarette, OSB Meslek Yüksek Okulu kurulması hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yüksekokul kurulmasına ilişkin açıklamada bulunan OSB Başkanı Yalçın, yönetim olarak, nitelikli, bilgili ve çağa uygun insanların yetişmesi için Kayseri Üniversitesi ile protokol yaptıklarını anımsatarak, kendilerini yönlendirdiği için Rektör Karamustafa'ya teşekkür etti.



KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa ise üniversite ve sanayi iş birliğinin önemli bir göstergesi olan, nitelikli insan kaynaklarının yetiştirileceği müessesenin temellerini attıklarını belirtti.



Ziyaretin ardından OSB Teknik Koleji'nde de incelemede bulunacaklarını aktaran Karamustafa, "Teknik heyetimizle, Allah izin verirse önümüzdeki dönem okulumuzu açmak için yapılacak yol haritasını çizeceğiz. Ben sizin nezdinizde OSB yönetimimize, sanayicilerimize, girişimcilerimize şahsım ve üniversitem adına, öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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