Yargıtaydan 3 yaşındaki Alperen'i öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Öldürülen Alperen'in müşteki babası Serdal E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile duruşma savcısı, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, anne E.Ö'nün beraati yönündeki kararını önce istinafa, ardından Yargıtaya taşıdı.

Sanıklardan H.S'nin "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, anne E.Ö'nün ise beraat ettiği dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin hükmünün tüm dosya kapsamında hukuka uygun olduğunu belirterek, temyiz istemlerinin esastan reddine ve hükmün onanmasına karar verdi.

- Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S. 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan H.S. "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, anne E.Ö. ise beraat etmişti.

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