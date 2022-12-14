Talas'ta Başakpınar Küçük Sanayi Sitesi kurulacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulacak Başakpınar Küçük Sanayi Sitesi için imzalar atıldı.



Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasımda satışa sunulan arsayı satın alan SS Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Talas Belediyesi arasında Mevlana Mahallesindeki Şeffaf Oda’da imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün attığımız imzalarla şehrimizin daha güzel ve düzenli hale gelmesi, esnafımızın rahatı için bir adım daha atmış olduk. Şehrimizdeki tüm mermerciler ve taş imalatçıları burada toplanacak. Hem esnafımıza hem de şehrimize hayırlı olsun.” dedi.



Başkan Yalçın ile Kooperatif Başkanı Halit Suvar, belediyenin katkılarıyla Başakpınar Mahallesinde yapılacak küçük sanayi sitesi için hazırlanan protokolü imzaladı.







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