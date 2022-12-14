Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki imza törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Öztürk, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlere özel iş birliği protokolü imzaladıklarını belirtti.

İş birliği protokolünün amacına değinen Öztürk, Huzur Çınar Aile Danışmanlık Merkezi'nin hazırladığı "Sırdaşın Olayım" projesini hayata geçirdiklerini, projenin gençlerden ilgi gördüğünü ve birçok hayata dokunduklarını ifade etti.

Öztürk, yurtlarda kalan gençlere eğitim seminerleri düzenleneceğini, sosyal, psikolojik açıdan destek verileceğini kaydetti.

Kabakcı ise kurumlarla hareket etmeyi önemsediklerini belirtti.

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