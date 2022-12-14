Talas'ta 2 tiyatro oyunu sahnelenecek

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 2 tiyatro oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, 16 Aralık Cuma saat 19.30’da "Ziyafet Sofrası" adlı oyun, Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda yetişkinlerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında 17 Aralık Cumartesi saat 13.30’da ise "Çarpım Tablosu" isimli oyun aynı yerde çocuklar için sahnelenecek.

Etkinlikler ücretsiz izlenebilecek.

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