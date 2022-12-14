Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Akademi tarafından kadınlara yönelik "Aşçılık-Pastacılık Kursu" açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi'nin Yenişehir Tesisinde açtığı kurs ilgi görüyor.

Kadınlar kursta, acıbadem, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, poğaça yapımının yanı sıra pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan aşçılık kursu ise en çok tercih edilenlerden biridir. Özelikle hanım kardeşlerimiz, öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- Battalgazi'de 36 adet daire ve 5 adet dükkan için ihale düzenlendi

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 36 adet daire ve 5 adet dükkanın bulunduğu blok için ihale düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanması için ihaleler devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşümün önemli olduğunu ve Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt'ta 4 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile mahallelerimiz yeşil alanlarıyla, okulu, camisi ve sosyal tesisleriyle prestijli gelişmiş mahalleler haline geliyor. Dönüşümden sonra yeni bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. 36 adet daire ve 5 adet dükkanın bulunduğu blok için ihalemizi bugün gerçekleştirdik. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Çok kısa bir sürede bloğumuz bitecek ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bloklarımız için de hızlıca ihalelerimizi yaparak Battalgazi bölgesini kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha güzel hale getireceğiz. İhaleyi kazanan firmamıza ve hak sahiplerine hayırlı olsun."

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