Başkan Büyükkılıç, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, toplantıdaki konuşmasında, insanlığa hizmet için çalıştıklarını vurguladı.



Teşkilat disiplininin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Amacımız insanlığa hizmet sevdası diye nitelendireceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak aynı kaygıyla hareket ederek bir noktada bulunduğumuz sorumlulukların hakkını vermektir. Hiçbir zaman yılmadık, geri adım atmadık." ifadesini kullandı.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan da teşkilat olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Toplantıya Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

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