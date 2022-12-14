Kayseri'de minik öğrencilerden TOGG'lu yerli malı kutlaması

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erkilet Kütüphanesi'nde çocuklar, yerli ve milli otomobil TOGG'un fotoğrafının da bulunduğu etkinlikte Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar, 38 KYS 38 plakalı TOGG otomobilinin fotoğrafının etrafında toplanarak poz verdi.

Başlarına taktıkları yerli malı ürünlerin bulunduğu resimli taçlarla Yerli Malı Haftası'nı kutlayan çocuklara haftanın önemi anlatıldı.

Milli ve yerli ürün kullanımına ve üretimine önem veren Büyükşehir Belediyesi, yerli havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan sistemle vatandaşlara hizmet verirken, diğer taraftan da Ulaşım AŞ tarafından tasarlanan, kentte üretilen boji pres cihazı da ulaşımda kullanılıyor.

Öte yandan, 2015 yılında geliştirilen yerli bisiklet paylaşım sistemi (KAYBİS) hem kentte hem de bazı şehirlerde kullanılıyor.

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