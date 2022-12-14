Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kayseri ile Erciyes Dağı'nda sabahtan itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra dağın yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kayak merkezinde kalan bazı yabancı turistler, aileleriyle teleferikle gezip, kar yağışı altında öz çekim yaptı.

Erciyes'te, geçen yıl aralık ayının ortalarında başlayan kış turizm sezonu 7 Mayıs'ta sona ermişti. Bu süreçte kayak merkezi yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

Erciyes, 23 bin metre uzunluğunda pist ve saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesine sahip ikisi gondol 19 mekanik tesis ağıyla, misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sağlıyor.

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