Kayseri'de hayırsever Durmuş Şigan'ın katkısıyla okul yapılacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hayırsever Durmuş Şigan'ın katkısıyla yapılacak okul binası için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesinde inşa edilecek okul binası için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayırsever iş insanı Durmuş Şigan arasında Kayseri Lisesi'nde protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesince okul inşaatı tamamlandıktan sonra ihtiyaç doğrultusunda kullanım hakkı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecek.



Durmuş Şigan tarafından 10 taşınmazın Büyükşehir Belediyesine bağışlanması karşılığında okula Durmuş-Şaziye Şigan adı verilecek.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Helalinden kazanan, helalinden harcayan dostlarımız, büyüklerimiz bu şehrimize cami, okul, sağlık ocağı gibi kamuya ait yapılar da dahil olmak üzere sadakayı cariye kabilinde yaptıkları bu güzel bağışlarla şehrimizin yüz akı olmuşlardır. Şehrimizin hayırseverler şehri olarak anılmasına vesile olmuşlardır. Cenab-ı Allah kendilerine helalinden bol rızık versin." ifadelerini kullandı.

Hayırserver Durmuş Şigan ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Allah hayırlı, uğurlu eylesin, inşallah imkanımız olursa başka katkılarda da bulunuruz. Memleketimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Meclis Üyesi Orhan Say da hazır bulundu.



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