Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda, 6'sı kadın 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik, 61 ekipteki 155 personelin katılımıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 36 olayda çalınan bazı malzemeler ile 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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