Vali Çiçek, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Çiçek, ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi odalarını gezdi.

Vali Çiçek, hastanede tedavileri devam eden çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Horozoğlu'ndan tedavileri devam eden hastalar hakkında bilgi alan Çiçek, ayrıca hastanede görevli sağlık personeliyle de bir süre konuştu.

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