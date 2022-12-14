Kayseri'de 26,5 ton sahte bandrollü zirai gübre ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yol uygulaması yapan jandarma ekipleri bir tır dorsesinde 26,5 ton sahte bandrollü zirai gübre buldu.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülbayır Mahallesi Develi yol ayrımında asayiş uygulaması yaptı.

Bu sırada şüphe üzerine durdurdukları bir tırın dorsesindeki ürünlerin belgelerini inceleyen ekipler, zirai bir gübre markasının sahte bandrolü basılmış 26,5 ton gübre ele geçirdi.

Gübreler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

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