Kayseri'de çelik kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çelik kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'de, çelik kapı üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.





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