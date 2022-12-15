Kayseri'de çelik kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çelik kapı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'de, çelik kapı üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına, 12 araç ve 32 personelle, Kayseri OSB İtfaiyesi de 11 araç ve 30 personelle müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 su tankeri ve 5 kepçe, Kocasinan ve Melikgazi ilçe belediyeleri de 2'şer su tankeriyle destek verdi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında fabrikada hasar meydana geldi.

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