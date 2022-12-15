Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

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KAYSERİ (AA) - Kurdukları firmalar üzerinden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Kayseri ve Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, 12 Aralık'ta Kayseri ve Adana'da 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, kurdukları medikal firmalar üzerinden irtibata geçtikleri kişilere ticari faaliyet kapsamında para kazanma ve yüksek kar vaadinde bulundukları, cüzi miktarda para ödeyip güvenlerini kazandıkları kişilerden daha sonra yüklü miktarda para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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