Kayseri'de daire satma vaadiyle 3 kişiyi 900 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan daireleri uygun fiyata satma vaadiyle 3 kişiyi 900 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe belediyelerince kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan daireleri, belediye memurlarıyla ilişkileri sayesinde aldığını ve uygun fiyata satabileceğini belirtip sahte tapu örnekleri göstererek mağdurlara sahte satış sözleşmesi düzenlediği iddia edilen F.Ş'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu şekilde 3 kişiyi toplam 900 bin lira dolandırdığı ileri sürülen F.Ş, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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