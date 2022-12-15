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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırım toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Lisesi'nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında yaptığı yatırımları gözden geçirdiklerini kaydederek, 2023 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili birimlerin değerlendirme çalışmasını yaptığını aktardı.

Başkan Büyükkılıç, 2023 yılında yapılacak yatırımları gündeme aldıklarını belirterek, “Etüt projeler birimimiz başta olmak üzere Fen İşlerimiz, Park Bahçelerimiz, Kırsal Daire Başkanlığımız, Tarımsal Daire Başkanlığımız, Kültür Varlıkları tarihi dokuyu içeren birimimiz olmak üzere 6 birimimiz ile ilgili çalışmaları değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve altyapı kuruluşları olarak 16 ilçe belediye başkanı ile değerlendirme yapacaklarını, bugüne kadar alınan talepler doğrultusunda 2023’te de ilçelerin beklentilerine cevap verecek gerekli çalışmaları da gerçekleştireceklerini vurguladı.



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