Orta Anadolu Kalkınma Ajansından 13 yılda 929 projeye 608 milyon lira destek

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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta kurulduğu günden bugüne kadar 929 projeye destek verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesini amaçlayan ORAN, pek çok araştırma, rapor ve fizibilite çalışmalarıyla yatırımlara da öncülük ediyor.

ORAN, AR-GE faaliyetlerini destekleyip yatırımcılara bölge potansiyellerine en uygun yatırım imkanını sunarken, bu sayede bölgenin başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel, turistik ve teknolojik olarak kalkınması sağlanıyor.

Sivas'ta Sultan Abdülhamit Han'a atfen 1902 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilen ve müzeye dönüştürülen tarihi bina ile Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi, Kayseri'de E-Spor Akademi ile Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi, Yozgat'ta ise hayvancılığa yönelik Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası gibi projelere ORAN tarafından destek verildi.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, AA muhabirine, bölgenin kalkınma stratejisini oluşturma çalışmalarının devam ettiğini, çalıştaylar sayesinde kamu özel tüm paydaşların katılımıyla 2024-2028 bölge planının hazırlandığını söyledi.

İmalat, savunma ve medikal sanayi ile enerji ekipmanları gibi stratejik alanlarda olduğu kadar bölge illerin rekabetçi olduğu mobilya, metal ve plastik gibi geleneksel sektörlerde de katma değerli üretimi desteklediklerini vurgulayan Kilci, faizsiz kredi veya finansman desteğiyle özel sektöre yatırımlarda can suyu olduklarını belirtti.

- 5 bin 300 öğrenciye proje desteği

Kilci, ajansın yaptığı yatırımlara değinerek, "Kurulduğu 2009 yılından bu yana ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yürüttüğü farklı destek programları ile kamu ve özel sektör projelerini destekliyor. 13 yılda ajansımızın programlarına yaklaşık 3 bin 200 proje başvurusu yapılmış olması, bölgenin bize gösterdiği ilginin bir kanıtı." dedi.

Bu projelerden 929'unun desteklendiğini anlatan Kilci, şu bilgileri verdi:

"ORAN'ın mali destek programları, teknik destek, fizibilite desteği, güdümlü projeler, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ve Üreten Şehirler programları ile projelere bugüne kadar aktarılan kaynağın reel değeri 608 milyon lira. Bu kaynağın harekete geçirdiği yatırım tutarı ise 1 milyar 137 milyon liradır. Sadece 2018 yılında ilan edilen Mesleki Eğitim Mali Destek Programı ile yaklaşık 5 bin 300 öğrenci projelerden faydalanmış olup bunların yaklaşık 400'ü kız öğrencilerdir. Mesleki Eğitim mali destek programı ile yaklaşık 70 öğrenci de istihdam edildi."

ORAN'ın birçok dış kaynaklı programla bölgeye kaynak aktarmaya devam ettiğini dile getiren Kilci, "Bu programların dışında IPA ve UFUK2020 benzeri AB hibe programlarından bölgedeki kurumların yararlanması için en büyük teknik ve nitelikli personeli desteği ORAN tarafından verilmekte." dedi.

- Güdümlü projelere 68,5 milyon liralık yatırım

Kilci, ORAN tarafından bölgede yapılan güdümlü proje sayısının 7'ye ulaştığını ve destek miktarı reel rakamlarla 68,5 milyon lira olduğunu anlattı.

"Benim İşim Girişim" yarışmasını Erciyes Üniversitesi ile düzenlediklerini belirten Kilci, "Yarışmaya, 5 yılda 856 ekip başvuru yaptı, 556 genç girişimcilik eğitimi almış, 42 ekip iş fikirlerini prototipe dönüştürmek için desteklendi ve 37 farklı iş fikri prototip olarak ürüne dönüştü." diye konuştu.

Kilci, Sivas'ta "Start in Sivas", Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" ile gençlerin projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, kalkınma ajanslarınca yapılan bütün ön fizibilitelere www.yatirimadestek.gov.tr sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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