Erasmus öğrencileri 68 yaşındaki "Bay enerji" ile doğayı yeşertiyor

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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan "Bay enerji" lakaplı emekli teknisyen Mustafa Göçer, öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle fidan dikiyor.

Fidan dikmeye 7 yaşında başlayan Mustafa Göçer, emekli olduktan sonra kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla çoğunluğu öğrenci onlarca kişiye doğa sevgisi aşılıyor.

Yeşile olan sevgisini hayatının bir parçası haline getiren ve emekli maaşının bir bölümünü fidan dikimi için harcayan Göçer, binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturuyor.

Şehir şehir, mahalle mahalle, köy köy gezen 68 yaşındaki Göçer, son yıllarda ise üniversite öğrencilerinin yanında Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı öğrencilerle de fidan dikmeye başladı.

Mustafa Göçer, AA muhabirine, 7 yaşından bu tarafa fidan diktiğini ve isteyen her okula giderek ağaç yetiştirme ile ilgili konferans verdiğini söyledi.

Daha yeşil bir doğa için şehir şehir gezdiğini ve oralarda da tohumları toprakla buluşturduğunu anlatan Göçer, "Gençlerimize fidan dikmeyi, tohum ekmeği öğretiyorum." dedi.

Türkiye'de orman alanlarının artması için çabaladığını vurgulayan Göçer, ağaçlandırma faaliyetleri için zamanının büyük bölümünü arazide dolaşıp geçirdiği için arkadaşlarının kendisine "Bay enerji" ismini verdiğini dile getirdi.

- İki yılda 200 yabancı öğrenci etkinliğe katıldı

Fidan dikimini zaman zaman yabancı öğrencilerle de yaptığını belirten Göçer, şunları kaydetti:

"İki senedir Erasmus öğrencileriyle geliyorum. Arabam 93 model olduğu için benden başka 4 kişi alabiliyor. Bir de Türk öğrenci alıyorum, o tercümanlık yapıyor. Her hafta geliyorum. Geçen sene haftada üç gün geliyordum. İki yılda 200'e yakın yabancı öğrenciyle fidan diktim. Grup olarak getirdiğim Türk öğrencilerim de 2 bini geçti."

Göçer, öğrencilerle vadilere ve boş alanlara çam, ladin, meşe fidanları diktiğini, sulama imkanı olan yerlerde daha çok meyve fidanı tercih ettiğini söyledi.

- Öğrenciler doğayı seviyor

Romanya'dan gelen Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Nicoleta Ciocırlan, doğayı sevdiği ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için etkinliğe katıldığını söyledi.

Mustafa Göçer ile Erasmus Kulübü sayesinde tanıştığını anlatan Ciocırlan, etkinliğe ikinci kez katıldığını, 13 fidan diktiğini dile getirdi.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Romanyalı Bakk Iuliana, "Doğayı seviyorum. Herkesin doğa ile ilgili bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Buraya ağaç dikmek farklı bir deneyim." diye konuştu.

Hayvan bilimleri üzerine master yapan Romanyalı Anton Hamzau da ülkesinde daha önce de fidan dikim etkinliklerine katıldığını, Türkiye'de ise ilk defa fidan diktiğini söyledi.

Anton, doğayı yeşillendirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, daha fazla insanın bu tür etkinliklere katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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