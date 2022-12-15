Kayseri'de 15 yıl önce vefat eden öğretmenin ismi spor salonuna verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de beyin kanaması nedeniyle 2007 yılında vefat eden okul müdürü Atilla Nuhoğlu'nun ismi görev yaptığı okuldaki spor salonuna verildi.

Sümer Fen Lisesi'nde görev yapan Atilla Nuhoğlu, 52 yaşında İstanbul'da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde o dönemde görev yapan öğretmen arkadaşlarının da katkısı ile birçok milli sporcunun yetişmesine katkı sağlayan Nuhoğlu'nun isminin, Sümer Fen Lisesi yerleşkesinde yapılan spor salonuna verilmesi kararlaştırıldı.

Spor salonunda düzenlenen törene Nuhoğlu'nun kardeşi Zafer Nuhoğlu, öğretmen arkadaşları ile mezun olan sporcu öğrencileri de katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, memlekete özveriyle hizmet eden kimsenin unutulmadığını ve vefalı insanlar tarafından hatırlandığını söyledi.

Teltik, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek "Kayseri'de vefat eden bir öğretmenin bir spor salonuna, okula isminin verilmesini ilk olması açısından önemsiyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca ise Nuhoğlu'nun Kayseri'ye önem verdiğini, birçok milli sporcu yetiştirdiğini aktardı.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in de katıldığı program Nuhoğlu adına düzenlenen voleybol turnuvasında başarılı olan öğrencilere madalya verilmesiyle sona erdi.



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