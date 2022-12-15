Erciyes Üniversitesinden yerleşke girişindeki "T.C." yazısına ilişkin açıklama

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesince, yerleşkenin Sabancı giriş kapısında yer alan "T.C." yazısıyla ilgili açıklama yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversite olarak sürekli iyileştirme yaklaşımıyla iyiyi yapabilme anlayışının tüm paydaşlarda hakim olması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz adına sürdürdüğümüz çalışmalarla Erciyes Üniversitesi algısı ve Erciyes Üniversitesi marka değerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla Üniversitemizin Sabancı giriş kapısı, bayrağımız, logomuz ve üniversitemiz ismini içeren yenileme çalışmaları halen devam etmektedir. Henüz devam eden ve tamamlanmamış bu çalışmalarda, bizlerin ve toplumun hassasiyetlerine uygun şekilde Sabancı giriş kapısında devletimizin simgesi olan 'T.C.' ibaresinin yer aldığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur."



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