Kayseri'de bir kişiyi öldürüp evini ateşe veren 2 sanığın yargılanmasına başlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürüp evini de yaktıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, yabancı uyruklu tutuklu sanıklar H.E. ve H.H. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık H.E, olay günü kendisini telefonla arayan arkadaşı H.H. ile buluşup tanımadığı maktul Y.A.B'nin kaldığı eve gittiklerini söyledi.

Sanık H.H. ile maktulün mutfaktan çay getirdiklerini öne süren H.E, "Çayıma herhalde bir şey kattılar. Sızmışım. Uyandığımda Y.A.B. öldürülmüştü. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanık H.H. de suçlamaları reddederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında 1 Nisan'da yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlamış, cinayet şüphesiyle çalışma başlatmıştı.

Ekiplerce 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ve araştırmalar sonucu yakalanan yabancı uyruklu H.H. ile H.E, cinayeti alacak verecek meselesinden işlediklerini ve maktulün cep telefonunu aldıklarını itiraf etmişti.​​

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