Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyelerince restore edilen Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Mehmet Alçı İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileriyle ziyaret ettiği müzenin öneminden bahsetti.

Milli ve manevi duyguların aşılanmasının amaçlandığı gezide öğrenciler, müzedeki Kurtuluş Savaşı'na ve Anadolu'nun milli mücadeleye katkısına ilişkin materyalleri inceleyip, bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, Sakarya Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınmasının konuşulduğu dönemde Kayseri’ye gönderilen meclis kürsüsünün önünde öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Gezide müzede sergilenen eserleri inceleyen öğrenciler, çok etkilendiklerini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’a, gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile Ali Hasdal da eşlik etti.

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