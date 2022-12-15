Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Antalya'daki sel bölgesinde çalışma yaptı

Ekrem İmamoğlu kararı: Neler yaşandı, kim ne dedi?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Antalya'da meydana gelen sel felaketine 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile oluşan hasarı gidermek için çalışmalara katkı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede ekiplerin çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri İtfaiyesi ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, bölgede çalışan tüm ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür ederek Kayseri'ye selamlarını iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devlet ve milletin el ele verip, Antalya’da sel bölgelerinde yaraları sardığını belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.