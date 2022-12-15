Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Antalya'daki sel bölgesinde çalışma yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Antalya'da meydana gelen sel felaketine 8 personel, 2 araç ve su tahliye ekipmanları ile oluşan hasarı gidermek için çalışmalara katkı sağladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede ekiplerin çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri İtfaiyesi ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Soylu, bölgede çalışan tüm ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür ederek Kayseri'ye selamlarını iletti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devlet ve milletin el ele verip, Antalya’da sel bölgelerinde yaraları sardığını belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.