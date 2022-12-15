Sarıoğlan'da bilim fuarı açıldı

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KAYSERİ (AA) - Sarıoğlan ilçesinde Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi öğrencilerinin çalışmaları bulum fuarında sergilendi.



Biyoloji öğretmeni Adalet Işın Kayabaşı öncülüğünde 60 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı fuarın açılışına Sarıoğlan Kaymakam Vekili Fatih Güner, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Fuarda adım sayar terlik, kütükte mantar yetiştirme, el dezenfekteni ve sabun üretimi, atık yağlardan biyodizel yakıt elde etme, üç boyutlu hologram, biyoplastik, kuluçka makinesi, kablosuz enerji transferi, kimyasal deniz anası, pil macunu, manyetik karıştırıcı, akuagarden, topraksız tarım, atık yağlardan mum ve sabun yapımı, biyolojik atıkların süs eşyalarında değerlendirilmesi, güneş tarlası, hayvansal atıklardan biyogaz üretme, taş boyama ile periyodik cetvel yapımı, acı zeytinin doğal tatlandırılması, atıklardan elektrikli süpürge yapımı, muz ve kividen DNA izolasyonu, teraryum yapımı, limondan pil yapımı, renk çemberi oluşma gibi çalışmalar yer alıyor.



Bilim fuarı 2 gün açık kalacak.

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