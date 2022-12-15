Büyükkılıç, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi"ne giren firmaları tebrik etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi"ne giren 31 Kayseri firmasını tebrik etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomist Dergisinin "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesi"ne girme başarısı gösteren firmaların göğüs kabarttığını belirterek, başarılarından dolayı kutladı.

Ülkelerin kalkınmasında ve güçlenmesinde üretimin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Şehrimizi daima üretimde zirve hedefine odaklı bir gayretin içerisinde görmek bizlerin en büyük mutluluğudur. Üretimin ülkelerin kalkınması ve güçlenmesindeki rolü göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. Ülkemizin ve şehrimizin de gücü istikrarlı üretimdir. İnşallah bu istikrarı daimi kılarak ülkemizi daha güzel yarınlara taşıma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



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