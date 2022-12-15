Kayseri Emniyeti ile OSB arasında güvenlik işbirliği protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü arasında OSB'de gece güvenliğinin arttırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri OSB'de gerçekleştirilen törene, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve öteki ilgililer katıldı.

Protokol çerçevesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere kiralama yoluyla temin edilen 5 araçla polis ekipleri 19.00 ile 07.00 saatleri arasında OSB sınırları içinde devriye görevi yürütecek.

Törende konuşan OSB Başkanı Yalçın, uygulama ile sanayi bölgesindeki iş insanlarının hırsızlık olaylarıyla daha az karşılaşacaklarını belirterek, Kaymakam Karacan ve Emniyet Müdürü Karabörk'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Emniyet Müdürü Karabörk ise "İnşallah yaptığımız bu protokolle hem organizemizin hem de şehrimizin asayiş olaylarını önlemede daha iyi hizmetler vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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