Başkan Büyükkılıç İncesu'daki hizmetleri inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde hayata geçirilen ve yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu ilçesini ziyaret eden Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda basketbol ve futbol sahalarının açılışını yaptı, sınıfları ve uygulamalı atölyeleri gezdi.

Ardından İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile ilçede yapılan meydan düzenlemesi ve Arasta Çarşısı’ndaki yenileme çalışmalarını da inceleyen Büyükkılıç, vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan okul inşaatını da gezdi.

İncesu Belediye Başkanı İlmek, Başkan Büyükkılıç’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları ve müdürler de eşlik etti.

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