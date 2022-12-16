Kayseri Ulaşım AŞ gençlerle toplantıda bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ yöneticileri, yolcuların beklenti ve ihtiyaçlarını dinlemek, hizmet kalitesini yükseltmek için en çok bildirimde bulunan gençlerle odak grup toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Mehmet Canbulut, Ulaşım AŞ yöneticileri ile toplu taşım araçlarını kullanan gençler katıldı.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, ulaşım hizmetleri kapsamında otobüs, tramvay, bisiklet (KAYBİS), otopark ile ücret toplama (Kart38) hizmetlerini yürüttüklerini belirterek, gençlerin beklenti ve taleplerini dinleyip değerlendirmek üzere bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Canbulut, “Yürüttüğümüz bu hizmetlere ilişkin toplumun farklı kesimlerinden farklı beklentiler olabiliyor. Bu beklentileri gençlerimizden alarak makul seviyede yapabileceğimiz iyileştirme çalışmaları varsa buradaki birim yöneticilerimizle değerlendirip gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın gençlerimize verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. Odak grup toplantılarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, atölye gezisinin ardından sona erdi.

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