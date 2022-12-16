Kayseri'de okul öncesi okullaşma oranı yüzde 96'ya ulaştı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kentte geçen yıl yüzde 76 olan okul öncesi okullaşma oranının yüzde 96'ya çıktığını söyledi.

Gültepe Anaokulu'ndaki etkinliğe katılan Teltik, okul öncesi öğrencilerinin oyunlarına eşlik etti.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklaması yapan Teltik, eğitime erişimin tüm öğrencilerin hakkı olduğunu belirtti.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için Bakanlığın bir proje başlattığını aktaran Teltik, bu kapsamda geçen sene 20 anaokulu, 69 ana sınıfı açıldığını, şu anda 24 okul inşaatının sürdüğünü ve yeni anaokulları açılacağını ifade etti.

Okul öncesi eğitimin önemine dikkati çeken Teltik şöyle konuştu:

"Geçen yıl yüzde 76 olan okul öncesi okullaşma oranını bir yıl gibi kısa bir sürede yüzde 96'ya çıkardık. Bir yıl sonra inşallah okul öncesi eğitimde okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarma hedefimiz var. Kayseri'nin en ücra köşesinde Büyükçakır köyünde, Sarız'ın Damızlık'ta bir tane de olsa iki tane de olsa öğrencimizin okul öncesi eğitimden mahrum kalmaması için çabalıyoruz. İlköğretime hazırlıkta anaokuluna gidenle gitmeyen öğrenci arasında çok büyük farklar var. Anaokullarında okuma yazma öğretilmiyor ama okuma yazmaya hazırlık, el becerileri, psikomotor davranışların gelişmesi açısından çok önemli bir eğitim olduğuna inanıyoruz."

Teltik, kırsal mahallelerde 5 öğrencinin olduğu yerde ana sınıfı açtıklarını, talep gelmeyen yerlerde ise alan taramasıyla hangi adreste kaç öğrenci bulunduğunu tespit ettiklerini ve okul öncesi eğitimi alınmasını sağladıklarını kaydetti.

Etkinlikte öğrenciler, animatörler eşliğinde şarkı söyleyip dans etti.

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