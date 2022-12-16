Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının sanıkları hesap veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının 6. yılında, 11 sanığın yargılanması devam ediyor.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı, aradan geçen 6 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Hain saldırıyla ilgili Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 1119 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 10'una ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile diğer firariler Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

- Talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi. Söz konusu teröristlerden "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu'nun örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu olduğu, Ankara, Kayseri ve İstanbul'daki bazı bombalı eylemlerin talimatını verdiği tespit edildi.

- PKK'lı Tekiner, MİT'in operasyonuyla yakalandı

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı "Fırat/Botan" kod isimli Ferhat Tekiner, 23 Ekim 2020'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Emniyetle işbirliği içinde düzenlenen operasyonla yakalanan Tekiner ile onun ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 kişi, getirildikleri Kayseri'de tutuklandı.

Mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15 kez "kasten öldürme" 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

- Yargıtay'dan kısmi onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana davada, 18 sanıktan, saldırının planlayıcısı PKK'lı Çiçek'in de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A. ile vefat eden A.A'nın da bulunduğu 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu.

Tekiner'in yargılandığı dosya ile birleştirilen 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 11 sanık adalete hesap veriyor.

Terör saldırısının geriye kalan tek firari sanığı olan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sait Karabulut'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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