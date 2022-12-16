Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, konutları en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 35 gün önce Argıncık Mahallesi'nde kentsel yenileme konutlarının temelini atmıştık. Bahar ile birlikte Argıncık’ın merkezi tabiri caizse kalbinde gecekonduları yıkıp, yenilemenin ilk adımını atmış olacağız. Anlaşmalarını tamamlamış olduğumuz birkaç etabı daha 2023 yılında hızlıca başlatacağız. İnşallah yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar."

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