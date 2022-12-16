Pers dönemine ait ateş kültü sunağı Ankara'dan Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan ve uzun yıllardır Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen ateş kültü sunağı, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne getirildi.

Arkeoloji Müzesi'nde eserin getirilişi dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Müze Müdürü Gökhan Yıldız, 1930'lu yıllarda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülen eserin Persler'in ateş kültürünün resmedildiği tek sunak örneği olduğunu söyledi.

Eserin dört bir yanına ateş rahiplerinin resmedildiğini, rahiplerin sağ elinde kutsal ateşi beslemek için kullandıkları çıra demeti, sol elinde ise piyale adı verilen kadehin yer aldığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Muhtemelen sunum esnasında kurban ettikleri hayvanın kanı da ritüelde yer alıyor. Soylulara ait giysileri görüyoruz. Giysilerin üzerindeki ince detaylar da sanatçı tarafından bu sunak üzerindeki figürlere resmedilmiş. Sunağın dört köşesinde kırmızı boya kalıntıları var. Ateşin bulunduğu alana taşınması için hafif bir kalker taşı seçmişler. Perslerin, kutsal saydıkları şehrimize hiçbir şekilde zarar vermediklerini hatta ticaretlerini geliştirmeleri için de yardım ettiklerini bilmekteyiz. Normalde Perslerde kaya kabartmalar içinde bu ateş kültürünü resmederler ama Anadolu kültürü olan sunağın Perslerin de dinine etki ettiğini görüyoruz."

Vali Gökmen Çiçek ise Büyükşehir Belediyesinin kentten çıkarılan eserlerin tekrar getirilmesine yönünde çalışması olduğunu aktardı.

M.Ö. 500'lü yıllarda Persler döneminden kalma ünik bir eserin Kayseri'ye geri dönmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Eserlerin Kayseri'ye, doğduğu topraklara getirilmesinden, sergilenmesinden mutluyuz. Ülkemizden tarihi eserlerin kaçırılması öyle bir alçaklık ki aslında memleketin tapusunu kaçırmak gibi bir şey. Sadece maddi değer açısından değil, ülkenin tarihi, turizmi, herkesin hakkı olan bir değerin kaçırılmasını lanetliyorum. İstedikleri kadar maske taksınlar, kaçırmak istesinler, buna izin vermeyiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise zenginlikler şehri olan Kayseri'de böyle bir eserin de yer almasından gurur duyduklarını ifade ederek, eserin gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eserin ünik olduğuna dikkati çekerek, "Perslerden kalma İran coğrafyasında bu tarzda bir sunak yok. Bu Anadolu'ya özgü sunak taşı, Anadolu'da öğrendikleri bir şey. Başka bir örnek de günümüze gelmemiş. Bu açıdan önem arz ediyor." dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da ilçeden çıkarılan bu eserin kente getirilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

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