Kayseri'de motosiklet ve otomobiller denetlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de motosiklet ve otomobil hırsızlığıyla mücadele kapsamında araçlar denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız, şüpheli araçların bulunması ve suça karışanların tespiti amacıyla Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde Devriye Ekipler Amirliğinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

48 motosiklet, 228 otomobil ve 290 kişinin sorgulandığı denetimde 21 araca 24 bin 12 lira ceza uygulandı.

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