Kayseri'de "Sporda Vefa Gecesi" etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Spor Adamları Derneği tarafından "Sporda Vefa Gecesi" programı düzenlendi.



Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yönetim kurulu tarafından, tüm spor camiasını temsilen seçilmiş sporcu, hakem, yönetici ve spor adamlarına plaket ve onur belgesi vereceklerini ifade etti.



Severcan, ödül alacak sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Konuşmanın ardından, farklı branşlarda başarılı olmuş 30 sporcuya plaket ve onur belgeleri verildi.



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