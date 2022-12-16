Kayseri'de ruhsatsız silah bulunduran 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda farklı adreslerde yapılan aramada, otomatik tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, üzerinde tadilat yapılmış tabanca gövdesi, 237 farklı çaplarda tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 63 av tüfeği fişeği, 2 kesici alet, silah yapımında kullanılan mengene ve taşlama ucu takılı matkap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliye 6136 Sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

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