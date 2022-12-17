Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı unutulmuyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün yaralandığı terör saldırısının acısı, aradan geçen 6 yıla rağmen dinmiyor.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsüyle çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının 6. yılında, anma törenine katılmak üzere bazı şehit yakınları ile gaziler Kayseri'ye geldi.

Şehit piyade er Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran, AA muhabirine, terör saldırısı yeni olmuş gibi acılarının devam ettiğini söyledi.

Yargı sürecini yakından takip ettiğini belirten Duran, "Devletimizin bütün kurumları her zaman yanımızda. Bazen boğazım düğümleniyor. O acıyı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Ailece bu acıyı yaşamaya devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Kurban olduğum Allah, onların soyunu, kökünü kurutsun. Bir daha da böyle bir şey yapamazlar inşallah. İnlerine kadar girdik, girmeye de devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Duran, mahkemenin bir an önce bitmesini ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini aktardı.

- "Huzur içinde yaşamak istiyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise şehitlerin kanının yerde kalmaması için devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinden geleni yaptığını kaydetti.



Yavuz, "Bizim kimseyle, ne Kürt ne Laz ne Çerkez ile bir ayrımız gayrımız yok. Biz etle tırnak gibi olmuşuz, aile olmuşuz. Aynı ortamda yaşayan birer bireyiz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herkesle birlik ve beraberlik içinde yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Terör örgütünün bitirilerek, Türk bayrağının her yerde dalgalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana davada, 9 sanık hakkındaki kararı onamış, 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.

Firariyken yakalanan terör saldırısının faillerinden PKK'lı "Fırat/Botan" kod isimli Ferhat Tekiner'in yargılandığı dosyayla birleştirilen 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 11 sanığın yargılanması devam ediyor.

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