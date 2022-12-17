Kayseri'ye Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'ye hayırsever, Valilik ve Yeşilay iş birliğiyle yaptırılacak Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi için protokol imzalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle mümkün olmayacağını belirterek, hayırsever, Valilik ve diğer kurumların da desteğiyle kente bir rehabilitasyon merkezi yapılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Binanın hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacağını anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Yeşilay ise 100 kişiye yakın doktorun, psikoloğun da aralarında olduğu personel sağlayacak. Böyle bir tedavi merkezine kavuşacağız. Bir hayırseverimiz var, eğer gücü varsa tamamını yaptıracak yoksa birkaç arkadaştan da söz aldık. Projesini Yeşilay verecek, bizim bildiğimiz bir proje değil. Onu da herhalde yazın sonuna kalmadan bitiririz. Bir yavrumuzu kurtarırsak dünyaya değer. Binlerce insanı kurtaracağımıza inanıyoruz. O yavrular da bizim inşallah gelecekte yüz akımız olurlar. Bu vatana, millete hizmet ederler."

Vali Gökmen Çiçek de uyuşturucu kullanımının gençler arasında yayıldığına dair kendilerine bilgi verildiğini, bu çerçevede Emniyet Müdürlüğü bünyesinde güven timlerini oluşturduklarını, kentte uyuşturucunun kökünü kazımaya söz verdiklerini vurguladı.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadıklarını belirten Çiçek, "Sonu ne olursa olsun, bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Sürekli ama sürekli operasyon yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun'un katılımıyla protokol imzalandı.





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