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Nevşehir Rehberler Odası Kayseri'ye gezi düzenledi

AA

Nevşehir Rehberler Odası Kayseri'ye gezi düzenledi

KAYSERİ (AA) - Nevşehir Turist Rehberleri Odası'na bağlı rehberler Kayseri'yi gezdi.

Nevşehir ve Kayseri Valiliklerince organize edilen program kapsamında kente gelen rehberler, Kayseri Kalesi'ni, Yoğunburç'u, Kayseri Mahallesi'ni, Talas'ı, Ağırnas ve Kültepe'yi gezerek bilgi aldı.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Yeşilhisar ilçesi ve Soğanlı Vadisi'ne gezi düzenlediklerini anımsattı.

Bu gezide ise kent merkezindeki tarihi mekanları gezdiklerini anlatan Sarıçam, "Tarihi Kayseri Mahallesi ile başlayan bir destinasyon programımız vardı. Son olarak Ağırnas ve Kültepe'yi gezdik. Nevşehirli rehberler kentimize hayran kaldı. Bu programları devam ettireceğiz. Kayak sezonu açıldığında Erciyes'e geleceğiz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise şehir merkezindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Şehrin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Dursun, "Biz rehberlerimizden buraya daha çok ziyaretçi getirmelerini, tanıtmalarını istiyoruz." dedi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur da bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

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