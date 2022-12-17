Büyükkılıç, "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde birincilik ödülü aldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde Hospice Projesi ile "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde birincilik ödülü aldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Sağlık Ödülleri organizasyonunda finale kalan 73 proje arasında 85 binden fazla hekimin oylarıyla, "Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi" bir diğer adıyla "Hospice Projesi" "Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in elinden alan Büyükkılıç, kent doktoru olma mantığı içerisinde şehre hizmet ettiğini kaydederek ödüle layık gören herkese ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan'a teşekkür etti.

Proje hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu hastalıkta her şeyin bittiği denildiği süreçte yavrularımızın ümitsizliğe adeta yönlendirilerek ailesine teslim edildiği dönemde, insanı yaşat ki devlet yaşasın, felsefesi ile onlara hizmet etme anlayışıyla proje geliştirdik. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hemen karşısında bir alanda bunu hayata geçiriyoruz ve bu projemizde hem ailelerimizi hem de yavrularımızı önemseyen bir yaklaşım ile şefkat ve merhamet duyguları ile onların elinden tutmayı amaçlıyoruz."

Kentte gerçekleştirdikleri diğer projeleri de anlatan Büyükkılıç, hem Şehir Hastanesinin olduğu yere hem de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bulunduğu bölgeye hasta yakınları için misafirhane projesini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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