Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Kayseri ve çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, taş obje, el dedektörü ve 2 dedektör başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.