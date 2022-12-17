Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Develi Belediyespor: Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ian, Caner Pekşen, Hamdi Erkan (Alperay Demirciler, Mehmet Susam, Filip Michal)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev Gijorgi, Cafer Kirkit, Bucko Bartosz, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Radzivon Miskevich (Berkan Bozan, Burhan Zorluer, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Yiğit Yıldız, Turgut Lelik, Ahmet Çetin Kaya, Can Ayvazoğlu)
Setler: 20-25, 25-23, 22–25, 22-25
Süre: 119 dakika (25, 30, 36, 28)
KAYSERİ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.